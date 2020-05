Remuzzi:” Ecco perchè ha cambiato il rapporto con CV19!”

Giuseppe Remuzzi, direttore dell’istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri ha risposto ad alcune domande sull aggressività del virus. Ecco le sue parole.

Ma è vero che il Covid si è indebolito?

«È cambiato il rapporto del virus con l’ospite, negli ospedali arrivano malati meno gravi. E non succede solo nella bergamasca, dove uno studio americano dice che la metà degli abitanti è immunizzata. Avviene anche in molte altre parti d’Italia. Comunque, se tra dieci giorni i numeri ci diranno che la situazione non è peggiorata, vorrà dire che il virus fa davvero meno paura».

Anche la Sars è svanita in estate. Dicono per il caldo?

«Nessuno ha mai capito perché sia sparita la Sars. Ma il caldo con il Covid-19 sembra c’entri poco. In Africa l’epidemia è in espansione».

Ma se il virus diventa meno contagioso e pericoloso, possiamo allentare la Fase 2 senza aspettare giugno?

«Le misure di contenimento servono, ma bisogna far tornare a lavorare tutti al più presto. Povertà e conflitti sociali sono tra le maggiori cause di malattia e di morte». Ma il tempo passa e a Roma pensano di far riaprire i ristoranti con tavoli a quattro metri. Che significa: fallimento.