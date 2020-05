Regione Campania: Decreto regionale 1/5/2020

COVID-19, ORDINANZA n.41 SU RIENTRI, OBBLIGO MASCHERINE, CONSEGNE A DOMICILIO, ATTIVITÀ MOTORIA

L’ordinanza n.41 firmata dal Presidente De Luca contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si prevede, tra l’altro, l’obbligo di utilizzo delle mascherine, attività motoria, disposizioni in tema di rientri nel territorio regionale, disposizioni in tema di asporto e consegna a domicilio.

