Regione Campania:” Attivato il nuovo reparto di Terapia Intensiva!”

NUOVO REPARTO TERAPIA INTENSIVA ALL’OSPEDALE DI BOSCOTRECASE

Attivato il nuovo reparto di rianimazione e terapia intensiva del P.O. “S.Anna e SS. Madonna della Neve” a Boscotrecase.

Complessivamente 12+1 nuovi posti letto di terapia intensiva.

I lavori sono iniziati il 6 aprile ed ultimati il 12 maggio 2020: 36 giorni.

L’intervento consente di potenziare i posti letto di terapia intensiva in una porzione di territorio nella quale vi era una forte penuria di posti letto dedicati alla rianimazione (22 p.l. in tutta la ASL Napoli3 sud), e si inserisce in un piano complessivo di rilancio e riqualificazione dell’intero presidio ospedaliero, ampliandone cosi le potenzialità.