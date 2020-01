Re( Sky Sport) :” Napoli, sto Mertens aspetta a te”

Riccardo Re a Sky Sport 24: Mertens aspetta solo il Napoli. Il folletto belga avrebbe tutto il diritto di trovarsi un’altra squadra già a gennaio. La volontà del giocatore è quella di terminare la sua carriera a Napoli. Se così non fosse lui mai prenderebbe impegni con un ‘altra squadra italiana per rispetto ed amore verso la tifoseria azzurra che l’ha eletto ad idolo. Quindi se non dovesse rinnovare con il Napoli, la sua idea è di continuare la sua avventura da giocatore in una squadra estera.Probabilmente una squadra cinese o spagnola.