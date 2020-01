Rambaudi: “Nel Napoli è stato fatto un errore grande”

L’ex giocatore Roberto Rambaudi ha parlato nel corso della trasmissione ‘Ne parliamo il lunedì’ su Canale 21, commentando il momento del Napoli di Gattuso:

“Credo che in questo momento si è toccato quasi il fondo, c’è una stagione da affrontare. Bisogna entrare in gamba tesa. L’errore più grande è dare grande responsabilità e sopravvalutare questi giocatori, devono essere colpiti un po’ dentro l’orgoglio. Basta pensare che questi giocatori hanno la qualità di prendersi loro le responsabilità, c’è un’anarchia totale! Fare il ritiro e poi andare via, secondo me è grave”.

