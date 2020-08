Radio Kiss Kiss:” Zielinski- Totti? Un incontro casuale!”

Non ci sarà alcun collegamento tra Piotr Zielinski e Francesco Totti per quanto concerne la procura del centrocampista polacco. Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, i due si sarebbe trovati a ristorante insieme nelle scorse settimane per puro caso, nulla a che vedere dunque con la procura del centrocampista azzurro.

L’ex capitano della Roma, tra le altre cose, nei giorni scorsi ha rilasciato un comunicato per chiarire proprio la sua posizione riguardo la presa in procura di alcuni giocatori, di fatto spiegando che non c’è un suo coinvolgimento diretto per nessun giocatore.