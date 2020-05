Radio Kiss Kiss:” Una telefonata di Giuntoli può decidere il destino di un giocatore!”

Il Napoli ha come priorità quella di chiarire la situazione legata ad Arek Milik, in scadenza di contratto a giugno 2021. Secondo quanto rivelato da Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club partenopeo, nei prossimi giorni è fissato un appuntamento telefonico tra la società azzurra e l’entourage dell’attaccante polacco. Il Napoli vuole capire se ci sono margini per il rinnovo perché, vista la scadenza del contratto tra un anno, senza accordo dovrà mettere il giocatore sul mercato.