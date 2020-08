Radio Kiss Kiss:” Raiola a Castel di Sangro Ecco il motivo!”

Mino Raiola è arrivato nel ritiro di Castel di Sangro. Per la radio ufficiale del club, Kiss Kiss Napoli, si tratta solo di una visita di cortesia ai suoi assistiti Manolas e Lozano, ma per i colleghi di Calciomercato.it è in corso una trattativa per Federico Bernardeschi con un contatto nella giornata di ieri col presidente Aurelio De Laurentiis che si è detto subito molto contento di sedersi al tavolo e imbastire l’affare, invitando Raiola in ritiro:

“La Juve ha proposto al Napoli altri due calciatori: il terzino sinistro Luca Pellegrini e Douglas Costa. L’attenzione degli azzurri, però, è concentrata tutta su Bernardeschi, con il quale va trovata l’intesa sull’ingaggio. I bianconeri, ad ogni modo, puntano allo scambio alla pari con Arek Milik e sarebbero disposti a limite a inserire un giovane nella negoziazione, ma non è intenzionata a pagare un conguaglio in denaro. Agnelli non vuole fare sgarbi ai partenopei pur avendo in mano l’accordo con il bomber polacco che vuole solo la Juventus e che piace anche a Pirlo oltre che al suo predecessore Sarri. Raiola lavora anche per ammorbidire la posizione delle parti e De Laurentiis in persona vuole sbloccare la trattativa. La sensazione è che la strada sia più aperta rispetto al recente passato”.