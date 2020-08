Radio Kiss Kiss: ” Ecco il programma del Napoli per la sfida al Barca”

Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro, ha reso noto il programma per la sfida Champions di Barcellona. Questo, nei dettagli, il piano del Napoli: da domani sera la squadra sarà in ritiro, l’allenamento di rifinitura verrà svolto venerdì al San Paolo. Al termine della rifinitura ci sarà il rientro in hotel e subito dopo la partenza per Capodichino per prendere un volo charter privato per Barcellona. Nella città catalana ad attendere la squadra ci saranno un bus e un van. Il bus porterà la squadra in hotel dove verrà isolata come in una bolla, mentre il van preleverà Gattuso, un calciatore, la delegazione e i responsabili della comunicazione del club per portarli al Camp Nou per la conferenza stampa in programma alle 18,30.