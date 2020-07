Radio Kiss Kiss:” Ecco cosa manca per la firma di Osimhen!”

Sono ore frenetiche per il passaggio di Victor Osimhen al Napoli. Ormai manca solo l’annuncio ufficiale del Presidente Aurelio De Laurentiis per sancire il matrimonio col club azzurro. La redazione di Kiss Kiss Napoli ha dato le ultime sull’affare affermando che siamo ad un metro dall’accordo. Mancano le firme del presidente del Lille. A quel punto il presidente De Laurentiis sceglierà come e quando ufficializzare la trattativa Victor Osimhen.