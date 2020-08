Radio Kiss Kiss:” Due giocatori del Napoli nel mirino del Genoa”

La radio ufficiale del Napoli ha fatto il punto sul mercato azzurro. Il giornalista Diego De Luca nel corso di Radio Goal ha parlato dei movimenti in attacco: “Su Amin Younes e Fernando Llorente è molto forte l’interesse del Genoa di Preziosi. Per l’uscita di Arek Milik bisognerà aspettare prima la cessione di Dzeko, la Roma oltre a convincere il polacco con un alto ingaggio dovrà prima cedere il bosniaco che piace alla Juventus di Pirlo. Con Milik alla Roma, Cengiz Under arriverebbe a Napoli. Per Jeremie Bogà invece servirà uno sforzo economico importante“.