Radio Kiss Kiss:” Cavani e la sua nostalgia di Napoli”

Edinson Cavani è il nome che, ogni estate, torna in maniera prepotente tra i rumors di mercato per il Napoli. Sembra che, anche in vista della prossima sessione di mercato, qualcosa si stia muovendo. A riportare le ultime è Diego De Luca, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, che ha svelato proprio un’importante retroscena che riguarda l’attaccante uruguaiano: “In caso di divorzio con il Psg, Edinson Cavani ha in mente due squadre, Atletico Madrid e Napoli. Non c’è stato nessun contatto col Napoli, ma il Matador ha fatto sapere di avere queste due squadre in mente”.