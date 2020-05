Radio Kiss Kiss: “Anche il secondo tampone è negativo.Ora si parte!”

Nei giorni scorsi tutti i tesserati del Napoli che torneranno a Castel Volturno in settimana hanno effettuato il primo tampone e c’è stato esito negativo per tutti. E, secondo Radio Kiss Kiss Napoli, in mattinata è stato effettuato anche il secondo tampone, completando così il primo ciclo. Entro domani ci sarà l’esito per tutti gli azzurri, che probabilmente poi si ritroveranno al centro sportivo sabato con allenamenti individuali.