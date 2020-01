Qui Castelvolturno: Allan, Fabian e Politano non al top

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico.

Gli azzurri preparano il match di Marassi contro la Sampdoria in programma lunedì per il “monday night” della 22esima giornata di Serie A (ore 20.45).

Dopo una prima fase di attivazione, la squadra sui campi 2 e 3, ha svolto esercitazioni tecnico tattiche.

Successivamente lavoro finalizzato alla costruzione di gioco e partita a campo ridotto e 3 squadre.

Chiusura con circuito di forza in palestra.

Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Ghoulam. Lavoro personalizzato in campo e palestra per Allan.

Palestra anche per Fabian Ruiz e Politano per postumi influenzali. Malcuit continua il suo iter riabilitativo lavorando in piscina.