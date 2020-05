Quello che c’è da sapere sul Covid-19

Perché i bambini non si ammalano a livello polmonare di Coronavirus?

Perché probabilmente posseggono i recettori solo a livello della faringe e delle tonsille. Quindi nella peggiore delle ipotesi possono sviluppare solo una faringite e una tonsillite. La loro fortuna è che non posseggono i recettori per l’attacco del CV19 a livello polmonare.

Si è discusso dei piccoli pezzetti di sequenze geniche che sarebbero simili a quelle dell’ HIV. E’ vero?

Non ci sono piccole sequenze geniche nel virus CV19.

Come si spiega allora che pazienti affetti da HIV non abbiano sviluppato il Coranovirus?

Perché probabilmente ai soggetti con HIV è stata fatta una terapia retrovirale che è servita da profilassi per il Covid 19

Utilizzare gli anticorpi monoclonali come le gamma globuline nel Tetano potrebbe essere utile?

Bisognerebbe utilizzare come modelli la terapia anticorpale nella difterite in quanto le tossine della difterite sono in quantità maggiore mentre quelle della gammaglobulina no .