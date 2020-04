Quella nuova categoria di imbonitori….

Di Vincenzo Famiglietti

Tremate! Tremate! “Non uscirete di casa, non potrete dare un bacio alla vostra fidanzata e se andrete al mare dovrete indossare guanti e mascherine”. E come se non bastasse “Bisognerà anche fare il bagno a mare con maschera e guanti…”. Tremate poveri, ignari, italiani. Parola di virologi, scienziati, sapientoni e cattedratici di casa nostra. Truffatori? Vien voglia di dire…. Non tutti, per carità, ma una parte parte sì. Dicono solo stronzate. Non sanno nulla e non ammettono di non sapere, quindi bleffano. I furbetti del quartierino. La parte più bassa del Belpaese, chi gestisce il potere, le cattedre, l’accesso alle carriere, a dispetto dei figli degli operai, avrebbe detto il saggio Pasolini. Ma cìè anche rande colpa dei mezzi di informazione italiani che non fanno alcun giornalismo di inchiesta ma cefcano solo comode interviste-e banali- al cattedratico del momento. Per fare un esempio, New York Times e Washingotn Post stanno tirando fuori un’indiscrezione dopo l’altra, ma non di certo i giornal italiani, ostaggi di confindustria e dei vari partiti politici.

Macché… Non possiamo definire truffatore nessuno, pena una querela per diffamazione, sapessi poi quanto questi presuntuosi imbonitori della credulità popolare sono sensibili alle critiche . Ed aggressivi, attraverso la loro estesa rete di avvocati, pagati da assicurazioni di categorie professionali di … venditori di fumo… Ops, e ci ricadiamo…. Ma non li si sopporta proprio ed allora in un momento di crisi, li si sbotta. Ci perdonino i perbenisti. Non si8amo profeti di sventura, lo sono pittosto loro, gli incapaci scientologi di casa nostra.

Ma questi “sapientoni”, professori di qua e di là, eccelsi esperti in virologia ed altro ci hanno fatto due coglioni! Non hanno capito nulla del virus-non tutti, certo, ma molti di essi,- ma si ostinano a limitare il futuro delle persone. Sanno solo che non bisogna fare all’amore o toccare gli altri ed andare al mare in tenuta primo uomo sulla luna.

Costoro, questi cervelloni di casa nostra, sono l’espressione più alta di come, nel mondo universitario ed accademico, spesso, facciano carriera i peggiori, i meno preparati però “mandati da picone” ovvero i raccomandati di uno squallido sistema clientelare che mette in ginocchio l’Italia in ogni campo. Che nessuno voglia giudicare nessuno singolarmente, però, riportiamo alcune notizie di stampa.

Fra i tanti eccelle, ad esempio, un tale Massimo Clementi, professore ordinario del San Raffaele di Milano (nostri coglioni… cribbio!), fa capire che non sarà un’estate serena come le altre. Non dice nulla di scientifico sul Convid 19 ma si limita a terrorizzare i bagnanti.. Brabo, bravo, avrebbe detto il grande Eduardo!

Ma il massimo è un tale che si chiama Roberto Burioni, sapientone salomonico di altri tempi: passa da un set televisivo ad un altro, dai microfoni di qualche radio da strapazzo al salotto di Fazio. E’ la star del momento. Ma cosa ne sa del virus? E se sta sempre in televisione ed a rilasciare interviste ma quando svolge il suo lavoro di capo ricercatore? Nulla, ovviamente, però detta sentenze. Ma chi è costui? Ci sembra un Carneade della scienza, per riprendere i Promessi Sposi, opera impareggiabile del Manzoni, che tanto parlava di pandemia, della peste del 1600.

Assolutamente nulla vogliamo togliere al lavoro onesto e invisibile agli occhi dei più, dei molti ricercatori italiani che lavorano ogni giorno-e duramente- alla risoluzione del problema coronavirus e alla ricerca del vaccino. Gli scineziati italiani non sono, storicamente, secondi a nessuno, (ricordate per caso un tal Guglielmo Marconi), ma la fenomologia attuale di eminenze incapaci di gestire l’emergenza nazionale, ma solo alla bramosa ricerca di un primo piano mediatico, fa venire in mente una famosa frase della prima repubblica “Lei non sa chi sono io” Ed allora, che tutti gli ialiani semplici ed onesti che soffrono e pagano le tasse rispondano in coro “Nessuno”…!