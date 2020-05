Quel 10 maggio del 1987 fu la vittoria di Napoli e del Napoli

Era il 10 maggio del 1987 ed il Napoli raggiungeva il sogno più bello.

Lo scudetto che per 60 anni aveva solo desiderato e solo sfiorato in più di una occasione approdava nel golfo più bello del Mondo.

Quello era il Napoli di re Diego ma anche di Bagni, De Napoli Giordano e Renica.

Era il Napoli che aveva in Bruscolotti “ pale e fiero” ed in Ferrario i vecchi gregari che avevano solo sfiorato e pianto tante volte per uno scudetto perduto.

Soprattutto Ferrario aveva nel 1980 reso vani i sogni azzurri con quel autogoal a favore del Perugia .

Auto-goal che Pacileo aveva commentato: “Ferrario fa l’autogol e Ferlaino se n’ add i.

Quel Napoli fu costruito nel 1985 da un genio della scrivania di nome Italo Allodi.

Il Commendatore prese in mano il giocattolo Napoli e lo costruì a d immagine sua .

Prese un portiere particolare ma che faceva l’unica cosa che un portiere deve fare, cioè parare.

Il suo nome è Garella ma per tutti a Verona diventò Garellik.

Dalla Sampdoria arrivò un lungaccione giocatore di nome Renica che svolse alla grande il ruolo di libero ma non si limitò a fare solo questo.

Talvolta le sue sgroppate sulla fascia furono di grande importanza. E anche i suoi goal sebbene pochi furono importanti.

Arrivò da Avellino l’altro motorino del centrocampo azzurro, Nando De Napoli da Cusano San Domenico.

Il leone irpino insieme a Salvatore Bagni diede vita a due mastini del centrocampo complementari fra di loro.

De Napoli era tutto grinta mentre il Salvatore azzurro era anche tecnica sopraffina.

In attacco Allodi resuscitò il bomber laziale Giordano perseguitato prima dalla vicenda calcio scommesse e poi dagli infortuni.

Lo riprese dall’ inferno e lo portò nel paradiso di Napoli.

Fu una scommessa stra-vinta Bruno Giordano.

A differenza del suo quasi omonimo Giordano Bruno non si bruciò all’ombra del Vesuvio ma bruciò i cuori dei tifosi azzurri con le sue magie e le sue movenze da fuoriclasse vero.

Inoltre arrivò da Udine un tal Carnevale che nel tempo divenne un pilastro della squadra azzurra entrando nella leggenda perché segnò il goal tricolore..

Furono acquistati anche dei gregari come Sola e Bigliardi che diedero il loro modesto ma significativo contributo.

Dalla primavera arrivò tale Ciro Muro che in qualche partita sostituì la classe di Maradona degnamente segnando goal importanti.

Non bastava per vincere uno scudetto.

Da Trieste dovette arrivare un napoletano d’origine che rendesse armonico quella orchestra già affiatata.

Il suo nome è Ciccio Romano detto la Tota.

Arrivò e cambio registro alla squadra equilibrando i vari movimenti dei due mastini del centrocampo azzurro.

Quella squadra aveva in panchina Orso Bianchi che cercò solo di gettare acqua su fuoco in quel ambiente così entusiasta ogni giorno che passavano le giornate di campionato.

Su quella squadra così armonica il primo tenore fu lui re Diego che si prese la scena sempre e soprattutto nelle sfide più importanti diede il suo massimo contributo di genialità e attaccamento alla camiseta azzurra.

Come non ricordare le prodezze contro la Roma a Roma, contro il Milan a Napoli.

Artefice di quel successo fu però il presidente Ferlaino che dopo l’esperienza Juliano , a cui va dato il merito di aver portato Maradona a Napoli, capì che per vincere il tricolore non bastava solo la passione ma anche la programmazione.

Prese il Maradona dei direttori generali Italo Allodi a cui Napoli dovrebbe intitolargli almeno una via per l’opera vincente che fece.

Non fu quindi solo lo scudetto di Maradona o di Allodi ma lo fu anche della tifoseria napoletana che incominciò a seguire il Napoli con gli occhi della tifoseria vincente , competente e passionale.