Prof D’Amato” Lotta al Cv19? Ecco quando c’è stata la svolta”

Il prof D’ Amato ha rilasciato un’intervista al Roma.Argomento la terapia contro il CV19. Ecco le sue parole.

Gennaro D’Amato (nella foto) è stato primario di Pneumologia al Cardarelli per tantissimi anni, oggi è impegnato nella World Allergy Organization (Wao), organismo dell’Oms. «Il Clexane ha segnato una svolta nella cura del Covid-19 – ha affermato il professore – È stata, infatti, rilevata una componente tromboembolica nella polmonite interstiziale. Purtroppo vedo che in alcuni protocolli questo farmaco non è presente, sento parlare colleghi di Plaquenil e Azitromicina ma non di eparine». «Penso che ai primi sintomi, anche con una febbre lieve, sia necessario cominciare con una Tac- spiega lo pneumologo – e poi con le cure: Plaquenil, Zitromax, Clexane a basso dosaggio e io aggiungo anche Deltacortene in dosi minime. Antibiotici, anti-infiammatori, eparina, erano farmaci che in una prima fase non venivano somministrati ai pazienti, ma era, evidentemente, un errore. Questo è un virus molto particolare, bisogna fare molta attenzione. È importante che i medici di base, che sono in prima linea siano informati, per questo tengo continuamente seminari che sono seguitissimi con loro. Ricordo – conclude il medico – nel 2009 quando affrontai con il mio reparto l’emergenza dell’H1N1, eravamo strapieni di pazienti con polmoniti, ma erano di tipo batterico e le affrontavamo con terapia antibiotica. Ad un certo punto quell’influenza scomparve con la fine di aprile, poi si trovò il vaccino. Spero che possa succedere la stessa cosa».