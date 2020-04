Prof Bianco:” L’Ospedale San Leonardo funziona nonostante il CV19″

Il Professore Bianco primario del reparto di chirurgia dell’Ospedale di Castellammare di Stabia ha rilasciato un’intervista al Tgr2 Italia

Ci sono anche altre malattie? Ci sono anche dei nuovi strumenti utili agli operatori sanitari per non infettarsi?

Si fondamentalmente bisogna trattare i pazienti urgenti oncologici L’infezione COVID non ci ha limitato in altre attività. Siccome il tavolo operatorio è gravato dall’ansia degli operatori dove per operatori s’intendono gli anestesisti, i chirurgi infermieri dobbiamo dare un minimo di protezione per trattare con serenità i pazienti Con la dottoressa Sullo il nostro primario di rianimazione abbiamo messo in atto un artificio un artifizio che consiste in una scatola di pexiglas già testata a Boston per dare sicurezza ai nostri operatori quando si fanno interventi oncologici o d’urgenza Il problema è dare copertura a tuti gli interventi Avere a disposizione tutti gli strumenti adatti , a prescindere dall’abnegazione del caposala degli infermieri e degli anestesisti, è importantissimo per lavorare con serenità. Quello che si è visto che in questi pazienti ci sono delle micro-trombosi che danno delle ischemie nei vari organi. Intestino, arti, al polmone e quindi la terapia d’elezione potrebbe essere l’eparina. Abbiamo notato che nella maggior parte dei casi l’intestino è preso di mira con dei veri e propri infarti intestinali Tali infarti necessitano di un intervento chirurgico d’elezione che non da esito positivo ma una possibilità va data a questi pazienti.

Gli atri pazienti vengono curati?

Sicuramente va dato a tutti la possibilità di curarsi. L’Ospedale funzione e bene Si cerca di dare una certa tutela nell’ambito dei reparti. Il nostro direttore generale ha scelto di instaurare un Covid Hospital. La costante è di dare dei percorsi garanti anche se non sempre ci riesce La chirurgia d’urgenza funzione e bene.

Firma : Pasquale Spera