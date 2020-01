Preziosi svolta a destra per salvare il giocattolo Genoa

Il presidente Preziosi ha concluso per il Genoa l’acquisto di Matteo Destro. L’ex attaccante di Bologna, Milan ed Inter ritorna nella ” sua ” Genova per vestire di nuovo i colori rossoblu del Grifo. Il centravanti ha firmato un contratto fino a giugno.L’obiettivo ? La salvezza del Genoa ultimo in classifica.