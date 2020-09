Presidente regione Abruzzo:” Napoletani popolo civilissimo”

Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Ritiro strepitoso, siamo felici di aver creato questa simpatia tra i tifosi del Napoli e l’Abruzzo. Ci sono arrivati molti complimenti. Comincerò fin da subito a preparare l’edizione del prossimo anno al fine di renderla ancor migliore. Per noi è stata una sfida difficile, eravamo preoccupati per la situazione, ma i tifosi sono stati molto disciplinati e civili”.