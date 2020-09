Presidente del Pescara:”Ecco di cosa ho parlato con Giuntoli!”

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “C’è stata la possibilità di questa amichevole al San Paolo, abbiamo accettato ben volentieri perchè per noi è una cosa bella. Io non ho incontrato Giuntoli qualche giorno fa ma in verità un’ora fa, poi per l’amichevole loro erano interessati e noi abbiamo accettato di buon grado. Ho visto oggi il Napoli di Gattuso, mi ha fatto una bella impressione, poi si parla di una fase di preparazione, bisogna vedere in partite vere. Ci sono tanti giocatori bravi nel Napoli.

Mercato? Abbiamo parlato un po’ dei ragazzi loro, loro hanno anche degli impegni già presi e degli incastri, se ci sarà possibilità nel Napoli c’è sempre da pescare bene, quelli che non rientrano nei piani della prima squadra restano giocatori validi per la compagine di Serie B”.