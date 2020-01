Possibile tradimento di un giocatore in casa del diavolo

Molto spesso giocatori cercati per più sessioni di calciomercato da alcune squadre, continuano incondizionatamente ad essere nel mirino. In casa Inter l’interesse per Giacomo Bonaventura continua da quando il centrocampista militava nell’Atalanta con il numero 10. La beffa per i nerazzurri fu il passaggio del calciatore all’altra sponda del Naviglio, al Milan. Quest’estate però questo interesse prolungato dei nerazzurri potrebbe finalmente concretizzarsi.