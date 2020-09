Positiva anche la moglie di De Laurentiis

E’ la moglie del presidente del NApoli, a sua volta vice-presidente del club, l’altro dirigente positivo al Covid. Jacqueline Baudit è risultata positiva al tampone e così trova conferma il rumors che voleva anche un altro componente del nucleo familiare del patron azzurro contagiato. In questo momento DeLa si trova a Capri, dopo aver partecipato ieri all’assemblea della Lega Serie A a Milano. Secondo quanto riporta l’agenzia Adnkronos le condizioni del presidente del Napoli sono buone a parte una leggera debolezza e dolori articolari: proprio per questo motivo i medici di famiglia stanno valutando la possibilità di un trasferimento a Roma per un controllo approfondito all’ospedale Gemelli e monitorare meglio la situazione.