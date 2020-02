Politano: “Insigne e Cannavaro me lo dicevano sempre. Già so a dedicherò il primo gol”

Matteo Politano, esterno d’attacco del Napoli, per la prima volta parla da calciatore azzurro e lo fa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

Punti a riconquistare la Nazionale e l’Europeo? “E’ uno dei miei obiettivi. Far bene qui per puntare all’Europeo”.

Che idea ti sei fatto di città e San Paolo? “Tifoserie come Napoli mi sono sempre piaciute. Vengo da Roma, lì la tifoseria è molto calda. Ritrovarmi qui e bello perché la gente si fa sentire, ci sono sempre persone, è bello scendere in campo per loro”.

Politano viene a Napoli per rilanciarsi ad altissimi livelli? “E’ un mio obiettivo tornare a giocare a grandi livelli. Napoli mi può permettere di far questo. L’anno scorso all’Inter ho fatto bene, devo tornare a far come l’anno scorso”.

Ti stai godendo la città? “Ho girato poco perché la settimana scorsa sono stato male e quando mi sono ripreso siamo andati in ritiro. Sono entrato da poco a casa, sto facendo ancora il trasloco, sono uscito poco”.

Che rapporto con Insigne? “Un ottimo rapporto. Da tanti anni mi dice vieni qui, vieni qui, vieni qui… Ora ci siamo riusciti. Cannavaro? Sì, me l’ha detto anche lui”.

Si dice che due anni fa, quand’eri al Sassuolo, tu abbia rifiutato Napoli. “Non ho mai rifiutato Napoli, è sempre stata una piazza di mio gradimento. Quell’anno col Sassuolo c’erano dei problemi di documenti con Carnevali che non sto neanche qui a sottolineare. Sono contento di essere arrivato due anni dopo”.

Cosa ti piace fare la sera? “Vedere serie tv, film o partite. Mi piace andare al ristorante, mi piace la tranquillità. Pizza? Ancora non l’ho mangiata”.

Hai già una dedica per il primo gol in azzurro? “Alla mia famiglia, alla mia nuova ragazza. In questo periodo mi sono stati molto vicini. Sono felice di averli al mio fianco”.

