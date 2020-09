Politano:” E’ un bel calendario!”

Politano ha rilasciato un ‘intervista a Sky

Hai visto il calendario?

Si. Sono belle partite. Abbiamo degli scontri diretti ravvicnati. Come dice il mister ci sarà da soffrire e noi ci dovremmo essere pronti per non commettere passi falsi. È davvero un bel calendario. Comunque alla fine le dobbiamo incontrare tutte. Aspettiamo l’inizio del campionato.”