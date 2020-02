Politano: “Contro la Samp l’ha vinta la panchiana. Gattuso e Conte lavorano diversamente”

Matteo Politano, esterno d’attacco del Napoli, per la prima volta parla da calciatore azzurro e lo fa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

Con la Samp l’ha vinta dalla panchina? “E’ stata una prova di carattere. Non è facile rimettersi in carreggiata quando sei in vantaggio, siamo stati bravi a restare lì con la testa. Chi è entrato l’ha fatto bene, l’importante è farsi trovare pronti anche dalla panchina. Poche squadre hanno il privilegio di avere una panchina del genere. Ci sono stati dei recuperi come Koulibaly e Mertens che sono molto importanti per noi”.

Sul possibile tridente Politano-Milik-Insigne: “Ci sono anche Callejon e Lozano, due grandissimi calciatori. Siamo una delle squadre con più alternative, il mister ha l’imbarazzo della scelta”.

Ora c’è la partita con il Lecce. “Il Lecce gioca bene, anche dal basso. Sarà una partita molto difficile. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, ora siamo a due punti dall’Europa e quello è l’obiettivo minimo”.

Come sono gli allenamenti con Gattuso? “E’ molto bravo, a me piacciono i suoi allenamenti, sempre con la palla rispetto a Conte che lavorava più fisicamente e meno col pallone”.

