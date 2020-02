Cosa può aggiungere Politano alla ricostruzione del Napoli

Politano allunga le rotazioni e tutela Callejon

È difficile nel calcio moderno restare indifferenti davanti alla strana parabola intrapresa dalla carriera di Matteo Politano. Immaginare una percorso più tortuoso di quello realizzato dall’esterno cresciuto nelle giovanili della Roma, affinchè potesse finalmente sbarcare all’ombra del Vesuvio. Una sorta di predestinato ad indossare la maglia azzurra, Politano. Seppur con un paio di stagioni di ritardo, rispetto al gennaio 2018, quando rifiutò la corte serrata del Napoli di Sarri.

In questo momento del campionato ci sono pochi dubbi sul fatto che Politano possa avere un impatto importante sul Napoli, ritagliandosi spazi e minutaggio. Del resto, le modalità del suo acquisto lasciano pensare a qualcosa di diverso rispetto al classico giocatore da rotazione. L’impressione è che quest’anno, per motivi anagrafici e irrisolti problemi contrattuali, il rendimento di Callejon non sia stato sempre continuo. Come se José María tendesse ad assentarsi per lunghi tratti della contesa, appesantito fisicamente e mentalmente dai cambiamenti di posizione imposti da Mister Curriculum. Nonché dall’attribuzione di compiti tattici diversi rispetto agli anni dell’Estetica Trascendentale.

Con l’avvento di Gattuso in panchina, il Napoli ha riscoperto un sistema di gioco (il 4-3-3) più facilmente identificabile dai giocatori che ne compongono la rosa, per principi ed automatismi radicati nel tempo, rispetto al calcio liquido voluto da Ancelotti. Così, nell’ottica di avere una valida alternativa in fascia, Politano dovrebbe progressivamente entrare in concorrenza con Callejon. Anzi, in alcune circostanze, potrebbe addirittura togliere il posto nella formazione titolare proprio allo spagnolo, cambiando il volto della squadra dal punto di vista tecnico-tattico.

In questo senso, nella rosa del Napoli non è presente un calciatore con le sue caratteristiche, che ama partire da destra per convergere, fungendo da riferimento in ampiezza sui cambi di gioco ed attivando gli sviluppi della manovra lungo la catena laterale. Al contempo, Politano sa essere efficace attaccando lo spazio in verticale (cosa che ha imparato a fare a Sassuolo, nel 3-5-2, con Iachini), vista l’abilità nel piede debole.

Piede opposto, intensità e cambi di ritmo. Questo garantisce l’ex Inter

Tutte qualità che consentirebbero al suo allenatore di poter schierare due esterni di attacco a piede invertito. In maniera tale da sviluppare la fase offensiva in ampiezza ed allargare gli spazi a quelle squadre che si presentano strette e corte, specialmente al San Paolo. Ma anche sfruttare la capacità dell’ex interista, combinata con quella di Insigne, sul lato opposto, di accentrarsi e calciare in porta. Oppure tagliando il campo in diagonale da destra a sinistra, per dialogare tra le linee con i compagni.

Stiamo parlando comunque di un mancino tecnicamente imprevedibile. Decisivo nel garantire strappi offensivi alla fase di possesso. Che vuole la palla fra i piedi per andare a puntare l’uomo. In grado di creare scompiglio e superare l’avversario in dribbling, creando momentanea superiorità numerica. In sostanza, un laterale offensivo “a tutta fascia”, idoneo a garantire ai compagni una duplice dimensione. Sul largo e sul lungo, che lo rendono imprevedibile per l’avversario diretto. L’intensità con cui Politano aggredisce la partita si palesa anche in fase di non-possesso. In particolare, l’abilità nell’aggredire in avanti il dirimpettaio di fascia, consente alla squadra di evitare l’arretramento sul campo di molti metri.

Da questo punto di vista, Politano è sicuramente un acquisto funzionale alla filosofia tattica che Gattuso sta cercando di inculcare al Napoli. Un’idea che presuppone tantissima qualità, per governare i ritmi del gioco attraverso il giropalla. Nel gioco propositivo pensato da Ringhio, fatto di possesso per superare la prima linea di pressione portata dall’avversario, l’ex Sassuolo potrebbe diventare immediatamente pericoloso. Indubbiamente, dovrà perfezionare nel minor tempo possibile l’intesa con Di Lorenzo (o Hysaj), con il classico movimento a venire incontro al portatore, per favorire la circolazione della palla ed aprire spazi alle sue spalle, in cui può infilarsi poi il terzino in sovrapposizione.

Per Gattuso, un’arma tattica in più. Da sfruttare già con la Sampdoria

Il lavoro di Gattuso, dopo un inizio in sordina, sta cominciando a dare i suoi frutti. In primis, sul piano fisico ed emotivo. Ma le vittorie con Lazio e Juventus hanno dimostrato soprattutto una dimensione nuova del Napoli. Una squadra forte mentalmente. Con maggiori equilibri ed una più radicata consapevolezza nei propri mezzi. Rigenerata sul piano tecnico-tattico. Tuttavia, nonostante gli evidenti miglioramenti nella qualità della costruzione dal basso ed il consolidamento del possesso tramite fraseggi corti, gli azzurri non sono ancora in grado di sostenere per tutta la gara una pressione ultraoffensiva ed a tutto campo.

Circostanza che costringe l’allenatore di Schiavonea ad impostare il piano gara aspettando consapevolmente l’avversario, concedendo spazio fino alla metà campo, con tutti gli uomini sotto la linea della palla. E solo dopo, cominciare a lavorare, per sottrarre il possesso e ribaltare la transizione. In definitiva, giocare stretti e corti, per ripartire immediatamente, in caso di riconquista.

Chissà che la trasferta di domani sera contro la Sampdoria, con l’aggiunta di Politano in organico, non possa essere l’ennesima testimonianza di questo modo di interpretare la gara, amplificando la percezione di quanto l’impatto del pupillo di Spalletti in nerazzurro possa essere convincente per cambiare, in corso d’opera, ritmo e volto agli azzurri.

Francesco Infranca

