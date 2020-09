Politano a Sky:” Prima battiamo il Parma e poi la Juve!”

Politano ha rilasciato un’intervista a Modugno ,inviato di Sky a Castel di Sangro.

Cosa hai visto per prima del calendario, visto che tutti hanno avuto solo occhi per la Juve?

Ho visto la Juve pure io Si sa è l’eterna rivale. Bisogna pensare prima al Parma perché alla prima sarà difficile giocare in quello stadio.