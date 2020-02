Politano: “Mai rifiutato Napoli, ci fu problema. Col 4-3-3 mi esprimo al meglio”

Matteo Politano, esterno d’attacco del Napoli, per la prima volta parla da calciatore azzurro e lo fa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Nel 4-3-3 riesco ad esprimermi al meglio, per cui sono contentissimo di aver fatto questa scelta. Anno nuovo, vita nuova. Un mese fa c’era stato un timido approccio da parte del direttore, ma era ancora presto per il mercato, c’era tanto tempo. Un mese fa, quando venni a Napoli a giocare con l’Inter, non mi aspettavo di essere qui”.

Si dice che due anni fa, quand’eri al Sassuolo, tu abbia rifiutato Napoli. “Non ho mai rifiutato Napoli, è sempre stata una piazza di mio gradimento. Quell’anno col Sassuolo c’erano dei problemi di documenti con Carnevali che non sto neanche qui a sottolineare. Sono contento di essere arrivato due anni dopo”

Sull’aspetto tattico: “Io nel 4-3-3 mi esprimo al meglio perché mi piace giocare largo e venire tra le linee per andare sul piede forte. Così è tutto più facile”.

