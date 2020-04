Pistocchi: “Ci sono 5-6 club che non vogliono tornare in campo”

Qui di seguito riportiamo lo scenario delineato da Maurizio Pistocchi su Twitter in merito alla possibile ripresa dei campionati dopo la fine della fase1 di contenimento del Coronavirus

“In serie A non solo Cellino, ma almeno 5/6 non vogliono tornare in campo per finire il campionato. In serie B è anche peggio: c’è chi vuole giocare a tutti i costi come Benevento, Perugia e Frosinone e chi non vuole giocare più, in LegaPro sarà un disastro, tra società fallite e ricorsi”.

