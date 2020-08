Pisacane:” Osimhen? Forte e giovane!”

L’agente d’ Insigne Pisacane ha rilasciato un’intervista a Tutti in Ritiro programma estivo di Canale 21. Ecco le sue parole su Osimhen

Osimhen?

E’ forte, un giocatore forte e giovane, secondo Lorenzo ha grandi prospettive, non si ferma mai. Io l’ho visto giocare nel campionato francese diverse volte, arliamo di un attaccante importante. Pensavo che avesse offerte diverse che non accettasse il Napoli, ma Giuntoli è un cane, quando si mette in testa una cosa si fa fatica, è riuscito a portarlo a Napoli, da tifoso napoletano sono molto contento”