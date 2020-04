Petagna: “Il Napoli? L’occasione della mia vita”

Petagna parla a cuore libero rilasciando un’intervista al Corriere del Mezzogiorno. In questa parte parla della sua avventura al Napoli e dice.L’intervista è riportata sul Corriere del Mezzogiorno di oggi Ecco cosa dice:

il Napoli, l’occasione della sua carriera: «E’ la più importante della mia vita – ha ribadito l’attaccante triestino – arriva a 24 anni e ci arrivo con un baglio importante di 30 gol in due anni, ma mancano ancora 11 partite, frutto di un percorso col Milan, anche in B, poi all’Atalanta, tutte esperienze che sono state come una palestra e ora sono pronto». Kalidou Koulibaly è uno dei difensori che l’ha fatto soffrire di più insieme a Chiellini: «Sono i due più forti, tostissimi, nonostante siano strutturati fisicamentet e sono molto veloci. Giocano a uomo, ti stanno attaccati ed è molto difficile giocarci contro». Il mio idolo come attaccante? Ho sempre ammirato Vieri, Benzema, Higuain, mi piace Milik…. Cerco di imparare osservandoli».