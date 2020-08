Pedullà:”Rivoluzione in vista per l’attacco del Napoli”

L’attacco del Napoli, dopo l’arrivo di Osimhen, potrebbe ancora mutare. Da capire il futuro di Andrea Petagna, che potrebbe finire in qualche operazione di scambio o restare a Napoli e giocarsi le proprie chance con la maglia azzurra. Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, ha dato le ultime attraverso il proprio sito ufficiale: “Petagna può partire solo in caso di scambio che accontenti tutti, un esterno offensivo arriverà ma per Boga bisognerà aspettare, ora il Sassuolo chiede 40 milioni più eventuali bonus. Bernardeschi non ha ancora aperto, mentre Milik si è promesso alla Juve, e Under resta in lista”.