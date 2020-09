Pedullà:”Giuntoli studia il piano B”

Il valzer degli attaccanti, che vede protagoniste Napoli, Roma e Juventus, resta parzialmente bloccato, con i bianconeri che sembra siano pronti a virare verso Luis Suarez. Ed allora il Napoli necessita di un piano B, come raccontato dal giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficiale: “E Dzeko cosa farà? La Roma non si muove di un centimetro, semplicemente perché l’apertura del bosniaco alla Juve non ha mai avuto la sicurezza di sbloccare l’operazione Milik con il Napoli. E così Under per ora resta al palo, malgrado sia un obiettivo sempre concreto del club azzurro. E il Napoli comincia a studiare eventuali piani B per Milik, scandagliando anche il mercato all’estero”.