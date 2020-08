Pedullà:” Può arrivare dall’Est il sostituto di Koulibaly”

Il Napoli è sulle tracce di Mycola Matvienko, difensore dello Shakhtar Donetsk, pronto a raccogliere l’eredità di Kalidou Koulibaly in procinto di trasferirsi in Premier League al Manchester City. Il difensore ucraino è stato individuato dal direttore sportivo partenopeo Cristiano Giuntoli come il sostituto ideale del centrale senegalese.

Dopo aver visto sfumare l’acquisto di Gabriel del Lille, passato all’Arsenal, il club di Aurelio De Laurentiis si è messo subito alla ricerca del nuovo difensore da mettere a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso, individuando nel classe 1996 il profilo ideale a cui far indossare la maglia azzurra.

Cresciuto nelle giovanili delle Shakhtar Donetsk, il difensore ha esordito, poi, in prima squadra diventando un punto inamovibile del club con cui è reduce da tre vittorie consecutive del campionato ucraino.

Ecco quanto raccontato da Alfredo Pedullà attraverso il proprio sito ufficiale:

“Il Napoli prenderà due difensori centrale, piace molto Mykola Matvienko, come già raccontato ieri sera. E lunedì ci sarà una conference call con lo Shakhtar per il difensore classe 1996 che lui giocare sia al centro che a sinistra. Gli ucraini hanno aperto alla cessione, la valutazione è di almeno 15 milioni più bonus, c’è la concorrenza del Leeds, ma il Napoli insisterà. E occhio sempre al profilo di Papastathopoulos, in scadenza di contratto con l’Arsenal che sta avanzando sempre più per Gabriel del Lille”.