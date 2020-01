Pedullà:” Proposto un giocatore del Napoli all’Inter”

Vera e propria bomba di mercato quella svelata ai microfoni di Sportitalia dal giornalista Alfredo Pedullà. Nei suoi recenti contatti con l’Inter, Mino Raiola ha proposto ai nerazzurri Lorenzo Insigne. I rapporti tra i club sono buoni, hanno appena concluso l’affare Politano, mentre l’azzurro sarebbe potuto andar via già la scorsa estate se ci fossero state le condizioni. Ora Raiola l’ha proposto all’Inter per la prossima estate e i nerazzurri nei prossimi mesi faranno le dovute valutazioni. In questa stagione Insigne ha vissuto diverse difficoltà, come tutti, ma con la Lazio è stato determinante con il gol della qualificazione. Ma il futuro, a quanto pare, può riservare delle sorprese.

Sul suo sito ufficiale, il giornalista scrive: “Nei colloqui recenti, recentissimi, tra Mino Raiola e l’Inter, ecco una proposta (per il momento solo quella) che farà discutere. L’agente ha chiesto al club nerazzurro se fosse interessato a Lorenzo Insigne, un discorso evidentemente per la prossima estate. Insigne, recentemente a segno contro la Lazio in Coppa Italia, non sta vivendo un momento semplicissimo a Napoli, già la scorsa estate erano state valutate alcune proposte ma senza che ci fossero i numeri giusti. Possibile che Raiola voglia trovare una soluzione per la prossima stagione, intanto l’ha proposto all’Inter”.