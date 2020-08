Pedullà:” Per Koulibaly ecco le ultime”

Kalidou Koulibaly resta uno dei nomi in uscita per il Napoli di De Laurentiis: il senegalese è nel mirino del Manchester City che, al momento, è occupato anche nella questione Lionel Messi. Come riportato da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, Koulibaly resta un giocatore sul mercato per il Napoli, le trattative per la cessione del senegalese ripartiranno dopo il week end.