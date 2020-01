Pedullà:” Offerta di una squadra tedesca per Younes”

Non solo mercato in entrata. Il Napoli, dopo la chiusura dell’affare Politano che dovrebbe avvenire nelle prossime, continuerà a lavorare sul mercato in uscita, con Amin Younes protagonista della situazione: il giocatore tedesco – come riporta Alfredo Pedullà – continua a respingere la soluzione Sampdoria, con il club blucerchiato che avrebbe già un accordo con il Napoli. In mattinata arrivata, invece, un’offerta del Mainz, mentre restano in scia il Genoa ed il Torino (quest’ultima soltanto se esce Iago Falque).