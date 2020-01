Pedullà:” Mertens -Chelsea? Solo una suggestione”

Pedullà ; ” Come avevamo detto il passaggio di Mertens al Chelsea era solo una suggestione. Non c’è mai stato una trattativa vera e proprio. Ringrazio Lampard per aver confermato ciò e non solo , ha detto pure che Giroud non si muoverà da Londra. Tutto come avevamo previsto.