Pedullà:” Meret via solo in un caso!”

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, ha commentato attraveso il proprio sito ufficiale l’eventuale scambio di prestiti (paventato nelle ultime ore) tra Meret e Sirigu, notizia poi ridimensionata con il passare delle ore: “Una premessa: partirà un portiere soltanto se arrivasse una proposta davvero allettante. Il riferimento è a Meret che ovviamente il Napoli non intende svendere. E non esiste la mezza ipotesi di uno scambio con Sirigu, obiettivo azzurro di qualche sessione di mercato fa. Scambio, anche di prestiti, impossibile anche per la differenza di età”.