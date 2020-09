Pedullà :” Le ultime sull’affare Boga”

Adam Ounas è uno dei giocatori in uscita in casa Napoli. La soluzione italiana potrebbe portare il giocatore in Emilia Romagna, come riporta Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, attraverso il proprio sito ufficiale: “Adam Ounas piace molto a De Zerbi e il Napoli avrebbe intenzione di proporlo al Sassuolo aggiungendo 30 milioni cash pur di arrivare a Boga. Ma Ounas difficilmente sarebbe la pedina giusta, sempre nel caso in cui il Sassuolo decidesse di ascoltare offerte per l’esterno offensivo. Ounas gioca a destra, dove Berardi è il titolare intoccabile del Sassuolo, quindi la collocazione tattica farebbe la differenza e chiuderebbe le porte. Pur essendo Adam un profilo molto apprezzato da De Zerbi”.