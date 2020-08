Pedullà:” Ecco le ultime sul mercato del Napoli”

pedull”Papastathopoulos resta in orbita Napoli. Ne arriveranno due di centrali”, questo l’aggiornamento fornito su twitter dal giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, in merito alle mosse in difesa dove potrebbe andar via Koulibaly, resta incerta la posizione di Maksimovic, ma è in uscita anche il giovane Luperto.

Ieri Alfredo Pedullà ha svelato un altro obiettivo per la difesa sul suo sito ufficiale: “Possiamo anticiparvi che è in corso a sorpresa una trattativa con lo Shakhtar per Mykola Matvienko, un altro extracomunitario, difensore centrale classe 1996 di grande qualità che lo scorso gennaio era stato molto vicino proprio all’Arsenal. Valutazione in abbondante doppia cifra, al Napoli piace moltissimo perché può agire anche da terzino sinistro. C’è la concorrenza del Leeds, ma il Napoli ha acceso i fari. A maggior ragione se Gabriel decidesse di non aspettare e di firmare per l’Arsenal. Ricordiamo che il Napoli ha comunque messo in preventivo di prendere due centrali difensivi, anche Maksimovic è in uscita. E Papastathopoulos resta in lista, ma ora precedenza a Matvienko aspettando l’ultima decisione di Gabriel.