Pedullà:” Ecco le ultime sul mercato azzurro”

Continua ad essere rovente la situazione del calciomercato in casa Napoli, con diverse situazioni che dovranno essere definite nel corso delle prossime settimane. Questo il quadro riportato da Alfredo Pedullà, attraverso il suo blog: “Il Napoli non si è strappato e non si strapperà i capelli quando ha saputo che Gabriel firmerà per l’Arsenal, l’aveva messo in preventivo. Le priorità sono le cessioni di Koulibaly, Allan, Ghoulam e Milik. Koulibaly resta un promesso sposo del Manchester City, bisogna soltanto pazientare. E Allan dell’Everton, a meno che non arrivi un rilancio clamoroso da parte di un club che possa scardinare la totale preferenza che il centrocampista brasiliano ha dato a Carlo Ancelotti. Ghoulam resta in orbita Wolverhampton, mentre su Milik la situazione è bloccata, se la Juve chiudesse per Dzeko la Roma lo chiederebbe in automatico. I difensori centrali saranno due, Matvienko resta in evidenza perché può giocare anche a sinistra. E Papastathopoulos, in scadenza con l’Arsenal, è un obiettivo sempre concreto”.