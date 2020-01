Pedullà:” Ecco dove finirà Rodriguez”

Ricardo Rodriguez è sempre più vicino al Psv. Dopo la trattativa sfumata con il Napoli (vi abbiamo raccontato che il Milan ha cambiato le condizioni rispetto all’apertura totale di ieri sera quando aveva dato il via libera per una cessione in prestito oneroso con diritto), per il terzino svizzero adesso non resta che la pista olandese: il club di Eindhoven era da tempo sulle tracce di Rodriguez, ora è pronto a garantire l’obbligo di riscatto, la formula che vuole il Milan per aprire alla cessione dello svizzero.