Pedullà:” E’ il mercato si ferma al palo!”

Arek Milik in cambio di Under: per ora è tutto bloccato, quindi anche Dzeko resta in stand-by, scrive sul suo sito l’esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà: “La Juve lo ha puntato e lo ha scelto, ma se Milik-Under resta al palo la situazione può favorire altre strade. Per esempio la vicenda Luis Suarez e la Juve, una storia nata subito dopo Ferragosto in Spagna quando parlarono di sondaggi concreti da parte di Paratici. E nel pomeriggio hanno dato percentuali vicine al 90 per cento al punto che sono state bloccate le scommesse sull’attaccante uruguaiano. E’ chiaro che se la fase di stand-by per Milik e Dzeko dovesse continuare, la fine del contenzioso tra Suarez e il Barcellona potrebbe essere un grande assist per la Juve assolutamente sul pezzo”.