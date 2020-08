Pedullà:” Allan dice addio al Napoli!”

Sembra essere ormai tutto definito per la cessione di Allan che, dunque, lascerà il Napoli nelle prossime settimane, se non addirittura nelle prossime ore. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, sarebbe ormai stato trovato l’accordo tra Napoli ed Everton per la cessione: 25 mln più 5 di bonus finiranno nelle casse del Napoli, col brasiliano che già avrebbe trovato l’accordo con il club inglese ormai da diverso tempo.