Pavarese su Boga: “Vi spiego perchè Napoli sarebbe l’ambiente ideale”

Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, durante il programma Radio Goal,

ha parlato di Boga, ala del Sassuolo, accostato di recente alla squadra azzurra:

“L’attaccante del Sassuolo sarebbe un ottimo acquisto per la stragrande maggioranza delle squadre di Serie A. Boga è migliorato molto rispetto allo scorso anno, De Zerbi gli ha dato la continuità di cui aveva bisogno. Adesso è pronto per fare il salto di qualità!”

“Già si è affermato in Italia, è un giocatore che ha già la mentalità della grande squadra. Una piazza come Napoli poi, sarebbe perfetta per lui dato che, con le sue giocate, sa infiammare il pubblico come nessun altro. Inoltre, è ancora giovane e sotto l’ala protettiva dei veterani potrà migliorare ulteriormente. Tirando le somme, direi che Boga sarebbe un grande acquisto per la squadra di ADL“.

“E’ giovanissimo ed avrà modo di poter crescere e diventare un giocatore importante”.

– segui persemprenapoli su facebook, twtter, youtube