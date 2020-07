Parma-Atalanta, formazioni ufficiali

Parma e Atalanta hanno diramato gli undici titolari per la sfida di questa sera al Tardini. Il Parma gioca con il falso nove, con Gervinho al centro dell’attacco, mentre Kulusevski è il pericolo pubblico numero uno perché ex di giornata. L’Atalanta invece utilizza Sutalo al posto di Toloi e Pasalic con Gomez in supporto a Zapata.

Parma (4-3-3)

Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Kurtic, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Caprari.

Atalanta (3-4-2-1)

Gollini; Sutalo, Caldara, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Pasalic, Gomez; Zapata.