Papa Francesco:” Non arrendiamoci!”

Il Papa Francesco nell’omelia del sabato Santo in un San Pietro deserta quanto bella nella sua maestosità, rivolge un forte appello al mondo intero. Così riporta la notizia l’edizione odierna del Giornale.

«È il giorno del silenzio, l’ora più buia. Ma non arrendiamoci, Dio non ci ha lasciato soli». Papa Francesco celebra la Veglia pasquale a San Pietro senza fedeli, ma con il mondo collegato via streaming, e sprona tutti i cristiani: «Non cediamo alla rassegnazione. Possiamo e dobbiamo sperare, perché Dio è fedele. Non ci ha lasciato soli, ci ha visitati: è venuto in ogni nostra situazione, nel dolore, nell’ angoscia, nella morte». E aggiunge, riferendosi alla Risurrezione di Cristo: «Bello essere annunciatori di vita in tempo di morte». Quindi l’appello: «Mettiamo a tacere le grida di morte, basta guerre! Si fermino la produzione e il commercio delle armi, perché di pane e non di fucili abbiamo bisogno. Cessino gli aborti, che uccidono la vita innocente. Si aprano i cuori di chi ha, per riempire le mani vuote di chi è privo del necessario»